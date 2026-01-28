Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara met en avant la rigueur des institutions républicaines

Alassane Ouattara, a salué, mardi 27 janvier 2026, le sens du devoir et la rigueur des institutions de la République, notamment le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante (CEI), pour leur rôle dans la gestion des récentes échéances électorales en Côte d’Ivoire.

Le chef de l’État s’exprimait lors de la cérémonie d’échanges de vœux du Nouvel An avec les institutions républicaines et les autorités judiciaires, organisée au palais présidentiel d’Abidjan. Dans son discours, Alassane Ouattara a mis en avant l’engagement des institutions face aux défis rencontrés, soulignant le rôle déterminant du Conseil constitutionnel et de la CEI dans la conduite du processus électoral. Il a rappelé l’importance de ces structures dans la consolidation de la démocratie et la construction de l’État de droit.

Il a également exprimé sa confiance dans leur capacité à accompagner les réformes, dans le respect des équilibres institutionnels et des principes constitutionnels, avant d’appeler les institutions à poursuivre leurs missions avec indépendance, rigueur et responsabilité républicaine.

Au nom des institutions de la République et des autorités judiciaires, la commissaire divisionnaire major de police, Touré Hortense, a réaffirmé leur attachement aux valeurs républicaines et leur engagement à accompagner la gouvernance du chef de l’État, dans le respect strict de leurs missions constitutionnelles et légales, et dans un esprit de coopération institutionnelle et de responsabilité partagée.