Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara accorde une grâce présidentielle à 4 656 détenus

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé, à l’occasion de son message de fin d’année à la Nation, l’octroi d’une grâce présidentielle à 4 656 détenus de droit commun. La mesure concerne exclusivement des personnes condamnées pour des infractions mineures.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon le chef de l’État, deux décrets ont été signés : l’un portant grâce collective au profit de 2 000 détenus, l’autre accordant une remise de peine à 2 656 prisonniers dont le reliquat de la condamnation est inférieur ou égal à 36 mois.

Les bénéficiaires seront remis en liberté dans les prochains jours. Cette mesure de clémence, conforme à la tradition républicaine en période de fêtes de fin d’année, vise à favoriser la réinsertion sociale et à contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Les personnes condamnées pour des crimes graves en sont exclues.

À lire aussi : Congo‑Brazzaville: Denis Sassou Nguesso candidat à la présidentielle de 2026

Dans son allocution, Alassane Ouattara a également salué l’engagement des forces de défense et de sécurité, mobilisées pour assurer la sécurité des populations durant les fêtes, leur exprimant la reconnaissance de la Nation.

Abordant les perspectives nationales, le président ivoirien a réaffirmé sa confiance en l’avenir du pays et appelé à la préservation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Il a insisté sur l’importance de la transmission des valeurs citoyennes : unité, travail, solidarité, mérite et excellence, dans le respect de la diversité et de la justice sociale.

Sur le plan sportif, le chef de l’État a adressé ses encouragements à l’équipe nationale de football, les Éléphants, engagée dans la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc, saluant l’esprit de solidarité et de dépassement de soi porté par la sélection ivoirienne.