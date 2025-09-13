Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan reçoit une délégation américaine à Abidjan

Le président du Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, a reçu ce vendredi 12 septembre 2025, au siège de son parti à Abidjan, Jennifer Bah, responsable politico-économique de l’Ambassade des États-Unis, accompagnée de son assistant Landry Dohou Bi.

Écarté de la présidentielle du 25 octobre, l’opposant a dénoncé une exclusion qu’il qualifie « d’arbitraire et injuste », estimant que les Ivoiriens sont privés d’une alternative politique majeure. Autour de lui, l’ensemble de l’état-major du FPI avait été mobilisé pour cette rencontre.

Selon un communiqué signé par Ané Téhoua Eddie, Affi N’Guessan a plaidé pour un processus électoral « inclusif et transparent », rejoignant ainsi les inquiétudes exprimées par plusieurs organisations nationales et internationales.

Les échanges avec la délégation américaine ont porté sur la situation politique et le déroulement du scrutin. Washington, qui suit de près l’évolution du climat électoral en Côte d’Ivoire, demeure attentif aux questions de gouvernance et de démocratie dans la région.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large du FPI visant à internationaliser sa contestation et à solliciter l’appui de partenaires étrangers influents.