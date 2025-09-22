PAR PAYS
Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan appelle l’opposition à s’unir contre un 4ᵉ mandat de Ouattara

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Pascal Affi N'Guessan
Pascal Affi N'Guessan, président du FPI
Écarté de la présidentielle d’octobre par le Conseil constitutionnel, le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, exhorte l’opposition à se fédérer pour obtenir un cadre électoral « transparent et inclusif » et empêcher un quatrième mandat d’Alassane Ouattara, plutôt que de se rallier à l’un des cinq candidats retenus.

Le 8 septembre, la haute juridiction a validé les candidatures de Ouattara, Ahoua Don Mello et Simone Ehivet Gbagbo, rejetant celles de figures majeures comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Affi N’Guessan lui-même. Alors que Don Mello a sollicité le soutien des recalés et que Simone Gbagbo a appelé à l’unité pour l’alternance, Affi insiste sur la nécessité de conditions électorales équitables.

« Peu importe vos idées, si le processus reste verrouillé, vous ne pourrez pas les défendre », a déclaré l’ancien Premier ministre, qui rejette l’idée d’un boycott, jugeant qu’il ne peut y avoir refus de participation sans validation de candidatures.

Affi souligne enfin le rôle déterminant du PDCI-RDA, formation historique privée de candidat, mais disposant d’un poids institutionnel majeur. À ses yeux, l’exclusion des principaux partis d’opposition rend le scrutin « inacceptable » et traduit une « dérive dictatoriale ».

