Côte d’Ivoire : À 38 jours du scrutin, la CEI réunit les 05 candidats à la présidentielle 2025

À 38 jours du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a réuni ce mardi 16 septembre les cinq candidats dont les candidatures ont été validées. La rencontre, dirigée par le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, s’est tenue au siège de l’institution à Abidjan-Cocody.

« L’objectif était de s’entendre sur les modalités de fonctionnement du processus électoral et de féliciter les candidats pour cette étape importante », a déclaré M. Coulibaly-Kuibiert. Il a rappelé que leur nouveau statut confère à la fois des droits, comme la sécurité, et des obligations liées à leur comportement quotidien.

Le président de la CEI s’est félicité du climat d’échange ouvert et constructif : « Les candidats ont posé des questions sur les phases à venir, et nous avons clarifié le déroulement du processus. »

Sur le calendrier électoral, il a souligné que la CEI déploiera prochainement le matériel électoral sur tout le territoire, tandis que les candidats se préparent pour la campagne. « La campagne est cruciale : elle permet aux candidats de présenter leurs projets de société aux électeurs, véritables détenteurs du pouvoir », a-t-il rappelé.

La prochaine étape clé reste l’ouverture officielle de la campagne, avant le scrutin du 25 octobre, qui désignera le futur président de la Côte d’Ivoire.