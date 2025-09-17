PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Côte d'Ivoire : À 38 jours du scrutin, la CEI réunit les 05 candidats à la présidentielle 2025

Côte d’Ivoire : À 38 jours du scrutin, la CEI réunit les 05 candidats à la présidentielle 2025

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI)
Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI)
- Publicité-
. .

À 38 jours du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a réuni ce mardi 16 septembre les cinq candidats dont les candidatures ont été validées. La rencontre, dirigée par le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, s’est tenue au siège de l’institution à Abidjan-Cocody.

« L’objectif était de s’entendre sur les modalités de fonctionnement du processus électoral et de féliciter les candidats pour cette étape importante », a déclaré M. Coulibaly-Kuibiert. Il a rappelé que leur nouveau statut confère à la fois des droits, comme la sécurité, et des obligations liées à leur comportement quotidien.

Le président de la CEI s’est félicité du climat d’échange ouvert et constructif : « Les candidats ont posé des questions sur les phases à venir, et nous avons clarifié le déroulement du processus. »

Sur le calendrier électoral, il a souligné que la CEI déploiera prochainement le matériel électoral sur tout le territoire, tandis que les candidats se préparent pour la campagne. « La campagne est cruciale : elle permet aux candidats de présenter leurs projets de société aux électeurs, véritables détenteurs du pouvoir », a-t-il rappelé.

La prochaine étape clé reste l’ouverture officielle de la campagne, avant le scrutin du 25 octobre, qui désignera le futur président de la Côte d’Ivoire.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Tchad

Tchad: le mandat présidentiel prolongé à sept ans, la limite de renouvellement supprimée

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Cargill suspend ses activités face à la mauvaise qualité du cacao

Burkina Faso

Burkina Faso: visite du Président de la Sierra Leone à Ouagadougou

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam rencontre un responsable américain à Washington

Burkina Faso

Sahel : 02 ans après sa création, l’Alliance avance malgré le terrorisme et les crises politiques

Monde

99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon en 2025

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello se réclame de Gbagbo, Thiam et Affi

Houéyogbé: une femme tente de se donner la mort en se jetant dans un puits

Tchad

Tchad : Succès Masra condamné à 20 ans de prison, sa famille crie à l’injustice

Monde

Un ex-imam condamné à 10 ans de prison pour abus sexuels sur 4 mineures dans une mosquée

VOIR TOUS LES FLASHS