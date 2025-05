Constantine Tassoulas élu président de la République grecque

- Publicité-

Constantine Tassoulas, ancien président du Parlement grec, a été élu mercredi comme nouveau président de la République hellénique.

Candidat du parti conservateur Nouvelle Démocratie (ND), actuellement au pouvoir, il a remporté 160 voix lors du quatrième tour de scrutin, un score identique à celui des tours précédents. Les trois autres prétendants ont recueilli chacun moins de 50 voix.

Sur les 300 membres de l’assemblée, 276 députés ont participé au vote. Selon la Constitution grecque, un candidat doit obtenir au moins 151 voix pour être élu au quatrième tour, un seuil réduit par rapport aux 180 voix requises au troisième tour et aux 200 voix des deux premiers tours organisés au cours des trois dernières semaines.

Cadre expérimenté de la ND, M. Tassoulas a occupé le poste de ministre de la Culture et des Sports entre 2014 et 2015, avant de présider à trois reprises la Vouli, le Parlement grec, depuis 2019.