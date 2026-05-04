Parakou: décès de la femme grièvement blessée par balle par son ex-époux

La femme grièvement blessée par balle par son ex-époux dans la nuit du jeudi 30 avril 2026 au quartier Beyarou à Parakou est décédée ce dimanche 3 mai, aux environs de 5 heures du matin, au CHUD Borgou.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Selon les informations de Fraternité FM, la victime avait d’abord été admise à l’Hôpital d’instruction des armées de Parakou après l’agression, avant d’être transférée au Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, où elle était prise en charge en service de réanimation. Son état de santé, jugé critique dès son admission, n’a pas permis une issue favorable malgré les soins prodigués par le personnel médical.

Ce décès confirme l’issue tragique de cette agression par arme à feu survenue en pleine rue. Les circonstances exactes des faits restent à établir. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de situer les responsabilités