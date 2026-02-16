Congo-Brazzaville : l’opposition divisée sur le dialogue politique avant la présidentielle

Les autorités du Congo-Brazzaville ont fixé un dialogue politique du 16 au 19 février 2026 à Djambala, dans le département des Plateaux, au centre du pays.

Les organisateurs présentent cette rencontre comme une mesure visant à permettre le déroulement d’une présidentielle « apaisée » programmée pour le 15 mars prochain.

La course présidentielle concerne notamment Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et cumulant plus de 41 années passées à la tête de l’État, qui brigue un nouveau mandat de cinq ans.

Calendrier et réactions

Le choix des dates place ce dialogue quatre jours après la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la présidence.

Cette proximité temporelle avec la fin des inscriptions a entraîné des accueils variés de la part des acteurs politiques.