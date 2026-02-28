Congo-Brazzaville : lancement de la campagne présidentielle en vue du 15 mars

La campagne officielle pour la présidentielle congolaise a été lancée le samedi 28 février 2026, à trois semaines du scrutin fixé au 15 mars 2026. Prévue pour durer environ quinze jours, cette période marque le coup d’envoi d’un vote où sept candidatures ont été validées, dont celle du chef de l’État sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis plus de quarante ans.

Dans les rues de Brazzaville, les signes de campagne se multiplient : cadres d’affichage et supports promotionnels ont été déployés à divers points stratégiques de la capitale. Le président sortant a entamé sa campagne depuis Pointe-Noire, la principale ville économique du pays située au sud.

Le climat politique se caractérise aussi par l’absence des principales formations d’opposition. L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) et l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) ont décidé de ne pas présenter de candidat, estimant que les conditions nécessaires pour une élection « crédible » ne sont pas réunies. L’Alliance pour la république et la démocratie (ARD) dirigée par Mathias Dzon a adopté la même position.

Parmi les prétendants, certains reviennent de précédentes échéances électorales tandis que d’autres font leurs débuts sur la scène nationale. Outre Denis Sassou Nguesso, figurent Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Anguios Nguangui Engambé et Dave Mafoula, déjà connus des électeurs. La course comprend aussi de nouveaux venus : Destin Davet, proche de 35 ans et le plus jeune candidat, Mabio Mavoungou Zinga, ancien agent des douanes, et Vivien Romain Manangou, enseignant universitaire.

Appels à la retenue et enjeux d’une campagne tendue

L’Association Désir d’unité (ADU) a lancé un appel à une campagne exempte de violences et d’incitations à la haine, demandant aux acteurs politiques de maintenir un climat apaisé durant cette quinzaine électorale. Ce message intervient alors que l’absence des principaux partis d’opposition soulève des questions sur le niveau de concurrence et la représentativité du scrutin.

Pour l’instant, la campagne se déroule principalement par affichage et mobilisations locales, mais l’intensité réelle du débat politique reste à mesurer face à une configuration où les candidats hors pouvoir ont, selon les observateurs, une visibilité et une implantation limitée à l’échelle nationale.