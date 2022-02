Conflit Russie-Ukraine: le Gabon donne de la voix

Le Gabon a appelé au dialogue mercredi, à la veille de l’offensive militaire russe en Ukraine. Le pays de l’Afrique Centrale dit être attaché à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale.

Bien que cela se déroule à des milliers de kilomètres de Libreville, le Gabon ne veut pas rester silencieux face à la guerre en Ukraine. Le gouvernement gabonais dit être particulièrement préoccupé par la situation critique de l’Ukraine. La déclaration de l’Etat gabonais a été faite mercredi, par le porte-parole de la présidence de la République gabonaise en conférence de presse. Il a invité au respect de la souveraineté nationale.

« Le Gabon est particulièrement attaché à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale. De la même façon que l’on fait la promotion du dialogue chez nous, au niveau international, on promeut de la même manière le dialogue entre les pays. De sorte que les différends qui existent aujourd’hui puissent être réglés par la voie diplomatique. Le Gabon est très préoccupé par la situation actuelle à la frontière entre la Russie et l’Ukraine. Nous appelons les différents protagonistes au dialogue », a rappelé Jessye Ella Ekogha.

L’Union Africaine appelle à un cessez-le-feu

Dans un communiqué jeudi, l’Union Africaine a exprimé son « extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créé en Ukraine », et a appelé à un cessez-le-feu et à l’ouverture des négociations.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit ce vendredi. La capitale Kiev a été la cible de violents bombardements dès l’aube. Au nord de la ville, des échanges de tirs et des explosions ont également été constatés. Une session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Intérieur de l’UE a été prévue pour ce weekend.