Bénin–Gabon: dialogue diplomatique pour apaiser les tensions autour du petit commerce

Les autorités béninoises et gabonaises s’activent pour désamorcer la polémique née des récentes mesures prises par Libreville à l’encontre des étrangers exerçant dans le petit commerce. Face aux vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux, un contact diplomatique de haut niveau a eu lieu en marge de la TICAD 9, tenue du 20 au 22 août à Yokohama, au Japon.

La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye. Selon le communiqué officiel, les deux personnalités ont échangé sur l’état de la coopération bilatérale entre Cotonou et Libreville, tout en abordant les préoccupations liées à la situation des ressortissants béninois installés au Gabon.

Cette rencontre traduit la volonté des deux pays de privilégier le dialogue diplomatique afin de préserver les relations historiques entre leurs peuples et d’apaiser les tensions alimentées ces dernières semaines par les débats en ligne.

Communiqué conjoint issus des échanges



Madame Mariam Chabi TALATA, Vice-Présidente de la République du Bénin, a reçu ce 22 août 2025 à Yokohama (Japon), en marge des travaux de la TICAD 9, Son Excellence Monsieur Michel Regis Onanga Mamadou NDIAYE, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’étranger. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité, témoignant de la longue tradition d’amitié et de coopération entre la République du Bénin et la République Gabonaise.

Les deux personnalités se sont félicitées des valeurs communes de fraternité et de solidarité sur lesquelles repose le partenariat bilatéral, ainsi que de la profondeur des liens humains tissés entre plusieurs générations de Béninois et de Gabonais.

Évoquant les polémiques observées ces derniers jours sur certains médias et réseaux sociaux, elles ont salué les messages d’apaisement et de fraternité récemment diffusés par les Autorités béninoises à l’endroit des internautes.

- Publicité-

Elles ont également réaffirmé l’importance qu’accordent les deux Gouvernements à la protection et au bien-être de leurs ressortissants respectifs. Elles ont enfin convenu de continuer à œuvrer ensemble pour le développement harmonieux et l’intégration entre les deux Peuples frères.