Concours de recrutement aux Douanes: une session supplémentaire d’épreuves sportives prévue

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
La Direction générale des Douanes du Bénin a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce lundi, l’organisation d’une session supplémentaire d’épreuves sportives dans le cadre du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024.

Cette nouvelle session se tiendra le samedi 20 septembre 2025 et concerne exclusivement les candidats qui n’avaient pas pu se présenter aux épreuves initiales.

Ceux-ci sont invités à se présenter à 6 heures précises dans l’un des deux centres retenus : le Lycée Mathieu Bouké à Parakou ou le Collège d’Enseignement Général Sainte-Rita à Cotonou.

La liste définitive des candidats ayant réussi les épreuves sportives sera publiée ultérieurement par voie de communiqué officiel. En attendant, la Direction générale des Douanes invite les intéressés à se rapprocher de ses services centraux ou régionaux pour toute précision. Un numéro vert (01 91 13 13 13) reste également disponible pour répondre aux préoccupations des candidats.

Par ce geste, l’institution entend manifester sa compréhension et son soutien aux participants, afin de garantir une égalité de chances dans le processus de recrutement.

Le communiqué

945710536074001757998342Télécharger

