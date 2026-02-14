Compositions officielles Real Madrid – Real Sociedad pour la J24 de LaLiga

Les compositions officielles pour la 24e journée de LaLiga, opposant le Real Madrid à la Real Sociedad, viennent d’être communiquées. Cette affiche se déroulera au Santiago Bernabéu et attire toutes les attentions tant pour le duel au classement que pour la forme des deux équipes.

Le club merengue occupe actuellement la deuxième place avec 57 points, à une unité du leader. En face, la Real Sociedad, en pleine dynamique, espère décrocher un résultat surprise sur la pelouse madrilène. Le coup d’envoi est programmé pour 20h GMT.

Voici les deux alignements annoncés pour cette rencontre.

Compositions

Real Madrid (4-3-1-2) : Courtois ; Carreras ; Huijsen ; Rudiger ; Alexander-Arnold ; Camavinga ; Tchouaméni ; (Valverde/Guler) ; Vinícius ; García.

Real Sociedad (4-4-1-1) : Remiro ; Aramburu ; Martín ; Zubeldía ; Muñoz ; Wesley ; Herrera ; Gorrotxategi ; Marín ; Soler ; Oyarzábal.

