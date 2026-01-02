communales de 2026: la CENA lance la formation des agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement lancé, le 1er janvier 2026, la formation des agents électoraux qui prendront part au bon déroulement des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026.

Cette session de formation, organisée du 2 au 9 janvier 2026, vise à outiller ces acteurs essentiels du processus électoral avec les connaissances et compétences nécessaires à l’exécution harmonieuse de leurs missions.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au siège de la CENA, en présence de plusieurs responsables de l’institution et de formateurs désignés pour encadrer cette activité.

Selon les responsables de la CENA, l’objectif de cette formation est de renforcer l’efficacité et la cohésion des équipes qui seront déployées sur le terrain dans les bureaux de vote, les centres d’enregistrement et les structures de supervision.

Les modules abordés incluent notamment le rôle et les responsabilités des agents électoraux, les procédures de déroulement du vote, la gestion des documents officiels, ainsi que les infractions et sanctions prévues par la loi électorale en cas de manquements.

Les participants ont également été instruits sur l’utilisation des supports de vote et des outils logistiques, ainsi que sur les principes d’équité et de neutralité à observer tout au long du processus. Des sessions de questions-réponses sont prévues afin de clarifier les points d’ombre et d’assurer une compréhension commune des procédures.

La CENA a souligné que la formation des agents électoraux constitue une étape déterminante pour la crédibilité et la transparence des scrutins à venir. Elle souhaite ainsi garantir que tous les personnels impliqués soient parfaitement préparés avant le jour du vote.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs finaux des élections générales, qui mobilisent les acteurs politiques, les citoyens et les institutions autour d’un enjeu majeur pour la vie démocratique du pays.

La CENA a invité les candidats, les partis politiques et l’ensemble des parties prenantes à soutenir ces efforts pour assurer un déroulement apaisé et ordonné des échéances électorales.