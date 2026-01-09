La suite après la publicité
Colombie : sommet des guérillas contre l’opération américaine au Venezuela (chef des dissidents ex-FARC)

Le guérillero le plus recherché de Colombie, connu sous le nom d’Iván Mordisco, a annoncé jeudi, dans une vidéo, avoir convoqué un sommet de guérilleros en réaction à une opération américaine sur le sol vénézuélien au cours de laquelle Washington aurait capturé Nicolás Maduro. «Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un ennemi commun», a déclaré Iván Mordisco, à la tête de l’EMC, un groupe rebelle ayant rejeté l’accord de paix de 2016 entre les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et le gouvernement. «Nous vous convoquons d’urgence à un sommet des commandants insurgés de Colombie», a-t-il ajouté, appelant également à une mobilisation «de toute notre Amérique», la Colombie partageant plus de 2 200 km de frontière poreuse avec le Venezuela.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
