Colombie : le président accuse Washington d’avoir violé ses eaux et tué un pêcheur

En Brève

Gustavo Petro affirme que les États-Unis ont violé la souveraineté de l’espace maritime de la Colombie et tué un pêcheur au cours d’un déploiement militaire dans les Caraïbes présenté comme une opération contre les narcotrafiquants. Dans un message publié sur X dimanche 19 octobre, le président colombien accuse des «fonctionnaires du gouvernement américain» d’avoir commis «un assassinat» et d’avoir porté atteinte aux eaux territoriales colombiennes. Il désigne Alejandro Carranza, affirmant que le pêcheur n’avait «aucun lien avec le trafic de drogue» et que son activité quotidienne était la pêche, et affirme qu’il a été tué en septembre lors d’une attaque des forces américaines contre son embarcation.

