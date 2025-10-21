Colombie : condamnation de l’ex-président Uribe annulée pour subornation et fraude procédurale

En Brève

La justice colombienne a annulé mardi 21 octobre la condamnation de l’ancien président Alvaro Uribe pour avoir exercé des pressions sur des témoins dans une affaire liée à ses présumés liens avec des groupes paramilitaires antiguérilla. Le leader de la droite colombienne, âgé de 73 ans, était devenu en août le premier ancien président de Colombie condamné pénalement et privé de liberté, à la suite de condamnations pour corruption et fraude procédurale. Le juge ne s’est pas encore prononcé sur l’exécution de la peine de 12 ans d’assignation à résidence.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ