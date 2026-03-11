Coldplay devant la justice française au sujet de l’album Moon Music

Une société lyonnaise, Moon Music, conteste en justice l’utilisation du nom « Moon Music » par le groupe Coldplay pour son onzième album et ses produits dérivés ; après un premier rejet du tribunal de Lyon, l’affaire est portée en appel et doit être examinée par la cour d’appel de Lyon le 17 mars.

Fondée en 2020 par deux étudiants lyonnais, Moon Music se présente comme une entreprise spécialisée dans la création et la promotion de spectacles aériens. La société précise avoir enregistré le nom de domaine www.moonmusic.fr dès le 12 septembre 2020 et avoir déposé la marque Moon Music pour la promotion de spectacles, d’enregistrements sonores et de produits dérivés, selon son communiqué relayé par la presse.

La coïncidence de dénomination est apparue lorsque Coldplay a annoncé début 2023 travailler sur un nouvel album intitulé Moon Music, disque finalement paru à l’automne 2024. Estimant que l’utilisation de l’expression portait atteinte à son identité commerciale, la société lyonnaise a adressé une mise en demeure au groupe britannique et à son distributeur français, Warner Music France ; cette démarche serait restée sans réponse, selon les informations disponibles.

Coldplay vs Moon Music

Moon Music a saisi la justice pour faire valoir ses droits sur la marque déposée et sur l’usage du nom. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un premier jugement le 27 janvier 2025, rejetant la demande de la société. Les juges ont considéré que l’expression « Moon Music » avait été utilisée par Coldplay comme le titre d’une œuvre artistique et non comme une marque commerciale, ce qui avait motivé le rejet de la demande.

La société lyonnaise a contesté cette appréciation et a fait appel. Dans son communiqué, Moon Music rappelle que certains albums ont déjà fait l’objet de dépôts en tant que marques au sein de l’industrie musicale et souligne que le nom « Moon Music » figure sur divers produits liés à l’album du groupe, notamment des CD, des vinyles et des vêtements. La société affirme que « l’usage du signe sur des produits dérivés commercialisés à l’échelle mondiale aurait généré une perte de visibilité pour Moon Music ».

Le débat juridique porte donc sur la qualification de l’usage du signe par Coldplay : titre d’une œuvre protégée ou usage susceptible de constituer une atteinte aux droits d’une marque antérieure ? Les premières décisions du tribunal avaient retenu la première hypothèse, tandis que la société demanderesse soutient qu’une exploitation commerciale sur des supports et produits dérivés entre dans le champ de la protection conférée par son dépôt.

Le dossier fait désormais l’objet d’une procédure d’appel et doit être examiné par la cour d’appel de Lyon le 17 mars.