Cohésion au sein de la mouvance: Germain Ezin et consort répondent aux accusations de Ayadji

Les accusations de Jacques Ayadji contre Edmond Agoua qu’il accuse de débauchage de militants continue de susciter des réactions. Après les clarifications du parti, Ezin est monté au créneau pour rétablir la véfrité.

A la faveur d’une conférence de presse qu’il a organisé mercredi 20 août au chant d’oiseau de Cotonou, Germain Ezin entouré pour la circonstance de Benoît Seydou, éducateur et représentant d’Ildevert Gnikpo, ancien cadre de Moele Bénin et de Lucien Medjiko a apporté sa part de vérité sur cette gueguerre.

Dans sa déclaration, Germain Ezin a fait savoir qu’il ne s’agit pas d’un débauchage mais d’un retour des militants vers l’UPR, le parti de l’honorable Agoua.

« La confiance des populations a été abusée à Aklamkpa lors des dernières législatives. Déçues par le parti Moele Bénin, qui avait positionné comme tête de liste un fils de la localité sans obtenir de siège de député, elles ont choisi de revenir au bercail, c’est-à-dire au parti de l’He Edmond Agoua, un élu digne, dont les nombreuses actions sociales sont encore vivaces et ineffaçables », a-t-il expliqué.

ÉPour M. Ezin, ce mouvement est motivé par la recherche d’une représentation fidèle aux intérêts des populations et non par des manœuvres politiques.

Benoît Seydou a, de son côté, dénoncé le comportement de Jacques Ayadji. « Il est regrettable que le président de Moele Bénin adopte à la veille de chaque période électorale une posture de victime, en brandissant des accusations de débauchage contre un parti qui reste un poids plume sur l’échiquier national », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que dans la culture Mahi, « le respect envers les aînés est un fondement essentiel de la vie sociale » et que les attaques contre Edmond Agoua constituent « une offense grave à sa personne et à la dignité des électeurs qu’il représente ».

M. Seydou a appelé à l’intervention du président de la République, Patrice Talon, pour rappeler à l’ordre le président de Moele Bénin et freiner ce qu’il qualifie d’excès de zèle. Selon lui, ces comportements divisent la mouvance et fragilisent la cohésion interne, dispersant les efforts politiques au moment où l’union est plus que jamais nécessaire.