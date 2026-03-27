Coca-Cola HBC lève 2,1 milliards d’euros pour s’implanter durablement en Afrique

Le 26 mars, Coca‑Cola HBC Finance BV, la filiale de financement du géant embouteilleur Coca‑Cola HBC AG, a levé 2,1 milliards d’euros via une émission obligataire libellée en euros destinée à financer l’acquisition de Coca‑Cola Beverages Africa et à soutenir ses besoins opérationnels, une opération qui a suscité un intérêt significatif de la part des investisseurs malgré un contexte macro‑géopolitique incertain.

L’emprunt a été structuré en trois tranches distinctes, avec des maturités de 2,5, 4,5 et 7,5 ans, permettant au groupe de répartir ses échéances sur plusieurs horizons. Selon les documents relatifs à l’opération, la demande totale des investisseurs a excédé 7,1 milliards d’euros pour l’ensemble des tranches, et les niveaux de prix ont été resserrés d’au moins 30 points de base par rapport aux indications initiales.

Les conditions de marché au moment de l’émission étaient marquées, toujours d’après les informations publiées, par des tensions au Moyen‑Orient et une reprise encore fragile des émissions sur le marché européen de la dette, des éléments qui ont été pris en compte par les intervenants lors du bookbuilding.

Détails de l’acquisition, structure du groupe et notations

Par le biais de cette opération de financement, Coca‑Cola HBC confirme sa volonté de renforcer sa présence en Afrique, via la prise de contrôle majoritaire de 75 % de Coca‑Cola Beverages Africa, acteur majeur de la production et de la distribution de boissons sur le continent. L’accord signé prévoit également une option d’achat sur le solde des actions dans un délai de six ans, option qui permettrait au groupe d’accroître progressivement sa participation si exercée.

Il est précisé que Coca‑Cola Beverages Africa est distincte de The Coca‑Cola Company, qui demeure propriétaire de la marque et du concentré de sirop. Cette opération s’inscrit dans le mouvement plus large de structuration des activités de mise en bouteille autour d’entités spécialisées, une tendance également illustrée par la cession des activités d’embouteillage en Inde par The Coca‑Cola Company l’année précédente.

Les agences de notation ont communiqué des évaluations préliminaires pour l’émission : Moody’s a avancé une notation anticipée Baa1, tandis que Standard & Poor’s a indiqué une notation anticipée BBB+. Ces notations, telles que publiées, reflètent l’analyse des profils de risque associés à l’opération et à l’émetteur.

Le calendrier de règlement et les intermédiaires financiers ayant orchestré l’émission figurent dans les annonces officielles de l’opération publiées le 26 mars 2026. Les montants levés et les caractéristiques des tranches ont été confirmés dans les documents distribués aux investisseurs