CNHU-HKM de Cotonou: Patrice Talon nomme les membres du nouveau conseil d’administration

Santé
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Portail principal du CNHU
Portail principal du CNHU
Le président de la République, Patrice Talon, a signé le 10 septembre 2025 un décret portant nomination des nouveaux membres du Conseil d’administration du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

La mesure, rendue publique vendredi 26 septembre, vise à renforcer la gouvernance de cette structure hospitalière de référence.

Le conseil est composé de sept personnalités nommées pour un mandat de trois ans renouvelable. Il est chargé de définir les orientations stratégiques de l’hôpital, de valider les budgets, de superviser la gestion financière, d’approuver les programmes d’activités et d’assurer le contrôle général des opérations selon les politiques sanitaires du gouvernement.

Enagnon Pétas Akogbéto, représentant du ministère de la Santé, a été désigné président du Conseil d’administration.
Les autres membres nommés sont :

Cyrielle Ahouandogbo Perrot (représentante de la Présidence de la République)

Aristide Aboyi Edah Sohou (représentant le ministère de l’Économie et des Finances)

Ulrich Bidossessi Vodouhé (représentant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique)

Victorin Vidjanagni Honvoh (représentant le ministère du Travail et de la Fonction publique)

Anges Paterne Amoussouga (représentant la mairie de Cotonou)

Michel Armand Fiogbé (représentant de la commission médicale d’établissement)

Cette nouvelle équipe prendra la responsabilité de piloter l’institution hospitalière durant les prochaines années, dans un contexte où la qualité des soins, la gestion des ressources et la supervision institutionnelle sont plus que jamais au centre des enjeux sanitaires nationaux.

