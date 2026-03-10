Claude Brasseur était le dindon de la farce à l’époque

Le Dîner de cons, réalisé par Francis Veber et produit par Gaumont, s’est imposé comme un incontournable de la comédie française : plus de 9 millions de spectateurs en salles, six nominations aux César 1999 et le César du Meilleur acteur pour Jacques Villeret confirment son succès. Ce huis clos, centré sur l’opposition entre Pierre Brochant et François Pignon, a vu naître des répliques devenues cultes et une diffusion internationale qui dépasse largement les frontières hexagonales.

Le film repose sur un dispositif simple et tendu : un dîner organisé par un groupe d’amis au cours duquel chacun doit amener un « con » pour s’en moquer. Dans la version cinématographique, Jacques Villeret interprète François Pignon, personnage au charme maladroit et à la sincérité déroutante, face à Pierre Brochant, campé par Thierry Lhermitte. Les scènes s’enchaînent en huis clos, alternant situations absurdes et dialogues ciselés. Certaines répliques — comme « Je suis tombé sur un champion du monde » et « Il est mignon monsieur Pignon, il est méchant monsieur Brochant ! » — se sont intégrées au patrimoine des citations comiques françaises.

À sa sortie, la comédie attire un public massif et marque la carrière de ses interprètes. Outre les chiffres d’affluence et les nominations aux César, la prestation de Jacques Villeret reçoit une reconnaissance critique et populaire, illustrée par le prix du Meilleur acteur en 1999. Le format serré du film et la qualité des dialogues ont contribué à sa longévité sur le plan médiatique et culturel.

Rayonnement international et racines historiques

Le succès du Dîner de cons ne s’est pas limité à la France : le film a été distribué dans plus de 20 pays et a inspiré plusieurs adaptations étrangères. Parmi elles figurent la comédie hindi « Bheja Fry » (2007), le film kannada « Mr. Garagasa » (2008), l’adaptation malayalam « April Fool » (2010) et la version américaine « Dinner for Schmucks » (2010), portée par Steve Carell et Paul Rudd. Ces transpositions soulignent l’universalité du dispositif comique imaginé par Francis Veber.

Les origines de cette idée plongent plus loin dans l’histoire : les « dîners de cons » existaient déjà au XXe siècle et auraient été popularisés, selon les récits, dès les années 1920 par des cercles d’écrivains comme ceux proches d’André Breton. Ces repas mettaient en lumière des invités capables de monopoliser la parole sur des sujets incongrus. À Paris, le restaurant Chez Castel a été cité comme l’un des lieux où ce type de soirées prenait place, offrant à Francis Veber une matière première pour sa pièce puis pour le film.

Plusieurs anecdotes de la vie réelle se sont glissées dans la légende entourant le film. Le journaliste et animateur Jacques Martin aurait raconté avoir amené un « con » à l’une de ces soirées, au récit duquel Veber se serait inspiré. Un acteur invité à l’un de ces dîners, Claude Brasseur, se serait livré longuement sur un sujet — « le Paris‑Dakar » selon Veber — avant qu’on ne lui révèle la nature de la soirée. Claude Brasseur, décédé le 22 décembre 2020, a par la suite incarné Pierre Brochant dans la pièce de théâtre adaptation du Dîner de cons.

