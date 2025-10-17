Classement FIFA d’octobre 2025: l’Espagne leader, le Maroc recule et le Bénin progresse

Le classement FIFA d’octobre 2025 est tombé. Et le Bénin a gagné une place au tableau général.

Le Bénin a encore fait un nouveau pas dans le classement FIFA, actualisé ce vendredi 17 octobre. 93è au tableau général lors du dernier pointage, les Guépards ont arraché une place supplémentaire, passant désormais à la 92è loge. Une progression due à leur prestation lors de la trêve internationale d’octobre. Dans le classement africain, les Béninois ont également progressé, passant de la 20è à la 19è place.

Hôte de la CAN 2025, le MAroc conserve sa première place sur le continent. Les Lions de l’Atlas perdent cependant une place sur le plan mondial et occupe désormais la 12ᵉ position. Derrière le Maroc et le Sénégal, l’Égypte, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Nigeria complètent le top cinq africain.

Au niveau mondial, l’Espagne reste en tête, suivie de l’Argentine, championne du monde, qui reprend la deuxième place à la France. L’Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas complètent le top six, tandis que l’Allemagne fait son retour dans le top dix au détriment de la Croatie.

Le top 20 mondial :

1- Espagne (-)

2- Argentine (+1)

3- France (-1)

4- Angleterre (-)

5- Portugal (-)

6- Pays-Bas (+1)

7- Brésil (-1)

8- Belgique (-)

9- Italie (+1)

10- Allemagne (+1)

11- Croatie (-1)

12- Maroc (-1)

13- Colombie

14- Mexique

15- Uruguay

16- États-Unis

17- Suisse

18- Sénégal

19- Japon

20- Danemark 92- Bénin

