Classement des joueurs les mieux payés en 2025: Cristiano Ronaldo en tête, Yamal dans le top 10

À 18 ans, Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à intégrer le top 10 Forbes des footballeurs les mieux payés depuis 22 ans.

À seulement 18 ans, la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, figure désormais parmi les dix joueurs les mieux rémunérés de la planète selon le classement Forbes 2025. Une première depuis plus de deux décennies pour un joueur de son âge. Le jeune international espagnol, auteur d’une ascension fulgurante, devrait toucher 43 millions de dollars cette année, grâce notamment à un contrat XXL de dix ans récemment signé avec le FC Barcelone.

En tête du classement, sans surprise, Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé au monde. La star portugaise d’Al Nassr devrait percevoir 280 millions de dollars avant impôts et frais d’agents au cours des douze prochains mois, un chiffre vertigineux qui témoigne de son influence intacte à 40 ans. Le classement Forbes prend en compte les revenus liés au terrain — salaires, primes, droits d’image — ainsi que les contrats commerciaux et partenariats personnels.

Cristiano Ronaldo – 280 M$

Lionel Messi – 130 M$

Karim Benzema – 104 M$

Kylian Mbappé – 95 M$

Erling Haaland – 80 M$

Vinícius Júnior – 60 M$

Mohamed Salah – 55 M$

Sadio Mané – 54 M$

Jude Bellingham – 44 M$

Lamine Yamal – 43 M$