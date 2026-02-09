Classement buteurs LDC CAF après J5 : Trezeguet, Atef et Omer en tête

Après cinq journées disputées dans les poules de la Ligue des champions de la CAF 2025/26, la lutte pour le titre de meilleur buteur prend de l’ampleur. Trois attaquants sortent du lot et pèsent fortement dans leurs équipes : Mahmoud Trezeguet, Ahmed Atef et Abdelrazig Omer, tous déterminants dans la phase de groupes.

Mahmoud Trezeguet mène actuellement le classement des réalisateurs avec cinq buts inscrits. Son club, Al Ahly, domine le groupe B avec neuf points, ce qui renforce son statut de favori pour la qualification et confirme son rôle central au sein de l’effectif. Les buts de Trezeguet, souvent décisifs, contribuent directement aux succès de l’équipe égyptienne dans cette compétition continentale.

À une unité derrière, Ahmed Atef représente la menace offensive de Pyramids avec quatre réalisations. Pyramids occupe la première place du groupe A avec treize points et est déjà assuré de poursuivre l’aventure en phase à élimination directe, en ayant garanti la première position. Atef s’impose comme le principal finisseur de son équipe, capable de changer le cours des rencontres grâce à son sens du but.

Abdelrazig Omer, auteur lui aussi de quatre buts, est l’autre protagoniste de ce trio. Ses performances propulsent Al Hilal Omdurman en tête du groupe C, où le club totalise huit points et se trouve bien placé pour viser la qualification. Avec un écart très réduit entre les trois meilleurs buteurs, le suspense reste entier : une bonne série offensive des uns ou des autres pourrait rapidement inverser la hiérarchie et relancer la course au soulier d’or, rendant les prochains matchs particulièrement suivis tant pour le classement des équipes que pour la bataille individuelle entre ces avants-centres.