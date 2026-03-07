Claire Chazal dément un entretien préparé avec Dominique Strauss-Kahn

Claire Chazal, figure du journalisme télévisé français, a démenti ce samedi 7 mars 2026 sur RTL toute mise en scène autour de son entretien avec Dominique Strauss-Kahn en 2011. Invitée de l’émission On refait la télé animée par Eric Dussart et Jade, la journaliste a rejeté les affirmations selon lesquelles les questions auraient été préparées à l’avance, qualifiant ces allégations d’« improbables » et affirmant n’avoir jamais procédé ainsi dans sa carrière.

Ancienne présentatrice du 20 Heures de TF1 et ex-directrice adjointe de la rédaction, Claire Chazal a rappelé son parcours et la place qu’occupe cet entretien controversé dans sa trajectoire. Elle a pointé du doigt la diffusion, par Netflix, du documentaire Chambre 2806 : L’affaire DSK, qui a relancé les débats autour de cet épisode médiatique et suscité des commentaires sur la manière dont l’entretien avait été conduit.

Sur RTL, la journaliste a précisé qu’elle n’avait pas visionné le documentaire et s’est montrée étonnée par certaines affirmations publiées sans qu’elle ait été interrogée au préalable. Elle a également souligné que la séquence avait été l’objet de critiques mais qu’elle tenait à rétablir la réalité des faits tels qu’elle les vit.

Les précisions de Claire Chazal sur l’entretien avec Dominique Strauss-Kahn

Claire Chazal a été catégorique face aux accusations : « Moi, je n’ai jamais fait ça de toute ma vie. Jamais », a-t-elle déclaré, rejetant l’idée d’un entretien scénarisé. Elle a également affirmé ne pas comprendre « comment on peut oser écrire ça sans même m’avoir demandé » et a invité implicitement à vérifier auprès des témoins présents à l’époque.

La journaliste a rappelé que l’émission concernée n’était pas un format mono‑personnel et qu’elle n’était pas la seule à pouvoir attester de la manière dont l’entretien s’était déroulé. « Et je vous dis, on est quatre témoins, vous pouvez les interroger, ils vous diront exactement la même chose », a-t-elle indiqué, insistant sur le fait que d’autres acteurs de la rédaction pouvaient confirmer sa version.

Elle a reconnu avoir rencontré Dominique Strauss-Kahn avant l’émission, mais a rejeté toute interprétation selon laquelle cette rencontre aurait signifié une préparation des questions. Selon ses propos, la réunion était une reprise de contact entre personnes qui ne s’étaient pas vues depuis un certain temps, en présence d’Anne Sinclair et de Germain Dagognet, alors rédacteur en chef des journaux.

Sur le contenu de cet échange préparatoire, Claire Chazal a dit que la seule décision conjointe prise par les quatre participants était de « poser toutes les questions », formule qu’elle a citée pour signifier l’intention d’aborder le sujet de façon exhaustive et non de coordonner des réponses ou des éléments de langage.

Rappelant son parcours sur TF1 débuté en 1991 aux côtés de Patrick Poivre d’Arvor et sa transition vers France 2 après septembre 2015, Claire Chazal a situé cet entretien controversé dans le contexte d’une carrière longuement consacrée aux grands formats journalistiques et aux magazines d’actualité.