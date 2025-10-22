En Brève

CIJ : pas de preuve qu’une partie du personnel de l’UNRWA était membre du Hamas

Dans son avis consultatif sur les obligations d’Israël envers les organismes humanitaires intervenant à Gaza, la Cour internationale de Justice (CIJ) a estimé que l’État hébreu n’avait pas établi que des membres importants du personnel de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) appartenaient au Hamas ou à d’autres groupes qualifiés de terroristes, a déclaré le président de la CIJ, Yuji Iwasawa. La Cour a ajouté qu’Israël, considéré comme puissance occupante, doit satisfaire aux besoins fondamentaux de la population de Gaza, notamment en lui fournissant les ressources indispensables à sa survie, et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, y compris celle fournie par l’UNRWA.

