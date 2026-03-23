Christophe Maé décline la proposition de The Voice pour se concentrer sur son album Fête foraine

Christophe Maé a décliné à la dernière minute la proposition de rejoindre le jury de The Voice sur TF1 pour se consacrer à la sortie de son septième album, Fête foraine, a-t-il révélé dimanche sur RTL. Invité du « Bon Dimanche Show » animé par Bruno Guillon, le chanteur a raconté avoir reçu l’appel de Florent Pagny et s’être finalement désisté : « Je n’y suis pas allé […] Au dernier moment, je me dégonfle », a-t-il confié.

La 15e saison de l’émission, lancée le 28 février dernier sur TF1, réunit cette année Florent Pagny, Amel Bent, Tayc et Lara Fabian sur les fauteuils rouges. Trente-deux talents ont d’ores et déjà rejoint la compétition, qui se déroule selon les formats habituels du télé-crochet et mobilise une forte exposition médiatique pour ses coachs et participants.

Christophe Maé, 50 ans, explique avoir préféré recentrer son énergie sur son nouvel opus plutôt que d’assumer un rôle de coach. Sur Instagram, il a annoncé le disque en écrivant « Il est à vous », et le public retrouvera sur ce septième album un duo avec Francis Cabrel, information confirmée par l’artiste et reprise par les médias au moment de l’annonce.

Un choix artistique affirmé et un retour discographique attendu

Interrogé sur sa décision, Christophe Maé a décrit un échange téléphonique avec Florent Pagny : ce dernier lui aurait proposé de s’asseoir à ses côtés sur les célèbres fauteuils rouges. L’option a été envisageable jusqu’aux ultimes préparatifs, mais l’interprète a fait le choix de se retirer pour privilégier le travail en studio et la promotion de Fête foraine.

Le parcours de Christophe Maé est évoqué pour expliquer ce virage : formé dès les années 2000, passé par la comédie musicale Le Roi Soleil, et révélé au grand public par des titres comme On s’attache, il a depuis construit une carrière marquée par plusieurs albums et une solide base de fans. Son dernier album en date, C’est drôle la vie, était sorti en 2023.

Le duo avec Francis Cabrel, annoncé sur le nouvel opus, constitue l’une des signatures artistiques de cette sortie, qui suscite l’intérêt des médias et des auditeurs. L’association entre les deux artistes alimente les retombées autour du disque, alors que Christophe Maé choisit de concentrer sa communication et ses efforts promotionnels autour de cet enregistrement.

Du côté de TF1, l’arrivée de Tayc, Lara Fabian et le retour d’Amel Bent et Florent Pagny composent le panel des coachs de la saison 15. La production continue d’alterner entre révélations de talents et confrontations entre coachs pour animer le programme sur les semaines à venir.

Lors de son intervention sur RTL, Christophe Maé a résumé son état d’esprit vis-à-vis de l’offre : il a préféré « se concentrer sur son album » plutôt que d’endosser une fonction télévisuelle contraignante, répétant qu’il avait finalement décliné l’invitation au dernier moment.