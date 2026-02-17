Chine : Shein visé par une enquête de l’UE sur des poupées pédopornographiques

C’est mardi 17 février 2026 que les institutions européennes ont lancé une procédure formelle à l’encontre de la plateforme commerciale Shein. Cette décision fait suite à des révélations survenues en octobre dernier, lorsqu’ont été repérés sur le site des objets particulièrement choquants — parmi lesquels des poupées sexuelles à l’apparence enfantine et des armes — suscitant une vive inquiétude.

La Commission européenne reproche à la marketplace d’enfreindre plusieurs règles de l’Union, des manquements qui, si confirmés, pourraient donner lieu à des sanctions financières lourdes. L’enquête vise donc à déterminer l’ampleur et la nature exacte de ces violations.

Les autorités ne se limitent pas à la commercialisation de produits potentiellement illégaux. Elles examinent également le fonctionnement interne de la plateforme — en particulier les éléments susceptibles d’encourager un usage compulsif — ainsi que la transparence, ou l’absence de transparence, autour du système de recommandations qui oriente les achats des utilisateurs.

Ce contrôle s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des marketplaces numériques, où la circulation d’articles interdits et les méthodes de personnalisation algorithmiques soulèvent des questions de sécurité, de protection des consommateurs et d’éthique numérique.

Modalités et enjeux de l’instruction

Dans le cadre de cette instruction, les services de la Commission vont recueillir des informations détaillées afin d’évaluer si Shein a respecté les obligations qui pèsent sur les plateformes opérant au sein du marché unique. L’examen portera notamment sur la provenance des produits, les dispositifs de modération et de contrôle des contenus, ainsi que sur les mécanismes qui orientent l’offre proposée aux internautes.

En cas de conclusion défavorable, la société pourrait se voir imposer non seulement des amendes, mais aussi des mesures correctives destinées à modifier ses pratiques commerciales et techniques. Shein sera invitée à répondre aux griefs qui lui sont adressés et à fournir les éléments demandés par Bruxelles pour sa défense.

Les prochaines étapes dépendront des éléments rassemblés par la Commission : audition possible des responsables de la plateforme, demandes d’information complémentaires et, selon l’évolution du dossier, ouverture de procédures sanctionnatrices ou d’accords de mise en conformité.