PL: Arne Slot voit Arsenal sacré champion d’Angleterre

À deux journées de la fin de la Premier League, Arne Slot estime qu’Arsenal possède un avantage décisif sur Manchester City dans la course au titre, mettant notamment en avant la solidité défensive des Gunners.

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Arne Slot estime qu’Arsenal possède désormais les armes nécessaires pour devancer Manchester City dans la course au titre en Premier League. L’entraîneur de Liverpool s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse, à la veille du déplacement des Reds sur la pelouse d’Aston Villa FC. À deux journées de la fin du championnat, Arsenal occupe la première place avec deux points d’avance sur Manchester City et semble bien placé pour décrocher le sacre.

Pour Arne Slot, la solidité défensive des Gunners pourrait faire la différence dans le sprint final. « L’équipe qui remportera probablement le championnat, selon moi, c’est Arsenal », a confié le technicien néerlandais. « Cette équipe est capable de défendre très bas pendant de longues périodes tout en restant extrêmement solide. C’est, à mon sens, l’une des principales raisons qui peut lui permettre de gagner le titre », a-t-il ajouté. Sous la direction de Mikel Arteta, Arsenal s’est imposé cette saison comme l’une des formations les plus équilibrées du championnat anglais, combinant maîtrise collective et rigueur défensive.







