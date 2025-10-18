Chen Ning Yang, prix Nobel de physique 1957, est décédé à 103 ans en Chine

En Brève

Chen Ning Yang, lauréat du prix Nobel de physique en 1957, est décédé samedi 18 octobre à Pékin à l’âge de 103 ans, ont annoncé les médias d’État chinois; la chaîne CCTV a attribué son décès à une « maladie » sans fournir de précisions. Né à Hefei, dans la province d’Anhui, Yang s’est installé aux États‑Unis dans les années 1940 pour poursuivre des études supérieures et y a exercé comme professeur d’université; il a reçu le prix Nobel de physique en 1957 avec le sino‑américain Tsung‑Dao Lee pour avoir démontré que la loi de conservation de la parité est violée dans certaines interactions nucléaires, une découverte qui a profondément modifié les fondements de la physique moderne, rappelle l’AFP. Il aurait acquis la nationalité américaine avant d’y renoncer en 2015.

