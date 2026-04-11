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Chelsea – Manchester City: Alan Shearer voit les Citizens s’imposer

À la veille du choc de Premier League, Alan Shearer mise sur une victoire de Manchester City face à Chelsea FC, dans une rencontre déjà décisive pour la course au titre.



À l’approche du choc entre Chelsea FC et Manchester City, Alan Shearer a livré son pronostic. Les Blues recevront les Citizens à Stamford Bridge, dimanche, dans une rencontre aux enjeux élevés. Chelsea aborde ce rendez-vous après une victoire en FA Cup face à Port Vale, tandis que City reste sur un succès convaincant contre Liverpool FC.

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