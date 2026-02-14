Chelsea enchaîne deux triplés consécutifs en Premier League, une première depuis 2017

Chelsea a signé une victoire nette ce vendredi en seizièmes de finale de la FA Cup, s’imposant 4-0 face à Hull City. L’attaquant portugais Pedro Neto s’est mis en évidence en inscrivant les trois premiers buts de son équipe aux 40e, 51e et 71e minutes, offrant ainsi une prestation individuelle remarquable qui a scellé le sort de la rencontre.

Ce succès intervient peu après une autre performance offensive majeure loin de Stamford Bridge : en championnat, lors du déplacement à Wolverhampton, Cole Palmer avait déjà réalisé un triplé, soulignant son importance dans l’animation offensive des Londoniens. Ces réalisations consécutives à l’extérieur illustrent la diversité des solutions offensives à la disposition de l’entraîneur et la capacité du groupe à produire des moments décisifs par différents joueurs.

Sur le plan historique, Chelsea devient la première équipe de l’élite anglaise à enchaîner deux triplés à l’extérieur depuis Tottenham Hotspur, qui avait connu une telle série en mai 2017 grâce à Harry Kane, auteur de triplés contre Leicester City puis Hull City. Cette séquence met en lumière la montée en puissance des attaquants londoniens et alimente les attentes autour des ambitions du club sur plusieurs tableaux cette saison.