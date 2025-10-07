Charlie Hebdo et la famille de Charb réclament le Panthéon pour leur dessinateur

En Brève

La rédaction de Charlie Hebdo et les parents du dessinateur Charb demandent son entrée au Panthéon, dix ans après qu’il a été tué lors de l’attaque jihadiste contre l’hebdomadaire satirique, dans le numéro à paraître mercredi 8 octobre. Dans son éditorial consulté par l’AFP, Riss — qui a succédé à Charb à la tête de Charlie Hebdo — affirme que « Charb coche toutes les cases pour s’y retrouver » et que ses « valeurs » étaient « exactement celles de notre démocratie ».

