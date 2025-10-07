En Brève

Charlie Hebdo et la famille de Charb réclament le Panthéon pour leur dessinateur

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
810 vues

La rédaction de Charlie Hebdo et les parents du dessinateur Charb demandent son entrée au Panthéon, dix ans après qu’il a été tué lors de l’attaque jihadiste contre l’hebdomadaire satirique, dans le numéro à paraître mercredi 8 octobre. Dans son éditorial consulté par l’AFP, Riss — qui a succédé à Charb à la tête de Charlie Hebdo — affirme que « Charb coche toutes les cases pour s’y retrouver » et que ses « valeurs » étaient « exactement celles de notre démocratie ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER