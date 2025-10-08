Charlie Dalin révèle avoir gagné le Vendée Globe malgré un cancer

En Brève

Charlie Dalin, vainqueur l’hiver dernier du Vendée Globe en 64 jours, a révélé mercredi 8 octobre à l’AFP avoir accompli cet exploit en sachant qu’il était atteint d’une forme rare de cancer. Dans La Force du destin (Gallimard), livre publié le 9 octobre, le navigateur de 41 ans retrace deux années de lutte contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), diagnostiquée à l’automne 2023, une maladie contre laquelle il se bat toujours et qui l’a contraint à mettre sa carrière entre parenthèses. À l’automne dernier, il avait renoncé à la Transat Jacques Vabre, qui s’élance de sa ville natale du Havre ; un an plus tard, il prenait néanmoins le départ du Vendée Globe, une revanche après avoir presque remporté l’édition 2020-2021.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ