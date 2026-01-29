Chantal Goya part pour le Vietnam avec Jean-Jacques Debout après 50 ans de carrière

Chantal Goya, icône de la chanson pour enfants, poursuit sa carrière à presque 84 ans et partira en tournée en Asie : elle se produira au Vietnam du 1er au 8 mars dans le cadre de sa tournée «50 ans d’amour», avant une date programmée au Palais des Congrès de Paris le 29 mars.

La chanteuse, dont l’anniversaire tombe le 10 juin, a confirmé qu’elle ne souhaite pas mettre un terme à la scène tant que «l’énergie est là». Invitée le 29 janvier sur Europe 1 par la journaliste Christine Kelly, Chantal Goya a rappelé son attachement au public et expliqué le fil conducteur de sa longévité artistique : une proximité intergénérationnelle et un répertoire qui a marqué l’enfance de plusieurs générations.

Dans cet entretien, elle a également évoqué son état de santé ponctuel : «Moi, ça va. Je suis enrouée à cause de toutes les particules qui sont dans Paris parce que j’habite souvent à la campagne et à Paris, je suis enrouée», a-t-elle dit. Au cours de sa carrière, Chantal Goya a vendu quelque 40 millions de disques et donné 537 représentations à guichets fermés, des chiffres qu’elle avance comme témoins d’un long parcours sur scène.

Chantal Goya et Jean-Jacques Debout bientôt loin de Paris

La chanteuse a raconté ses origines et le rapport particulier qu’elle entretient avec la France. Née en Indochine à une époque de conflit, elle a dit se souvenir d’un voyage marqué par l’absence de la nounou qu’elle pensait accompagner la famille. «Quand j’arrive d’un pays qui est l’Indochine où il y avait la guerre… Quand j’ai mis les pieds sur le sol français, je me suis dit : ‘Ma vie va changer, ce ne sera plus la même vie’. J’étais petite, j’avais 5 ans», a relaté l’octogénaire.

De ce passé, elle tire un attachement profond à la France qu’elle qualifie de «merveilleuse» et d’«exemple». Cette histoire personnelle explique en partie le sens donné à sa prochaine étape de tournée : retourner dans le pays où elle est née représente, selon elle, un geste symbolique après les violences du passé.

Par ailleurs, la présence à ses côtés de Jean-Jacques Debout est régulièrement évoquée : le couple célèbre cette année ses 60 ans d’amour, un élément mis en avant lors des annonces de tournée. L’artiste se produira au Vietnam du 1er au 8 mars et a une date au Palais des Congrès de Paris fixée au 29 mars.