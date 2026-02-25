Chantal Goya célèbre ses 60 ans de mariage avec Jean-Jacques Debout

Ce 25 février, le couple formé par Chantal Goya et Jean-Jacques Debout célèbre ses 60 ans de mariage, un anniversaire marqué publiquement par la chanteuse qui a partagé des photos et un message sur Instagram. Artiste emblématique de la chanson pour enfants et figure du spectacle français, Chantal Goya poursuit parallèlement sa tournée « 50 ans d’amour » et doit remonter sur la scène du palais des Congrès de Paris le 29 mars, avec deux représentations annoncées dans la journée.

Née en Indochine, Chantal Goya a rejoint la France avec sa famille en 1946 et s’est installée dans les Vosges. Jeune, elle rêvait de devenir journaliste, mais sa rencontre avec Jean-Jacques Debout en 1964 a profondément orienté sa carrière. Présentée à des milieux du show-business par son futur compagnon, elle débute comme modèle pour le magazine Mademoiselle Âge tendre, placé sous la direction de Daniel Filipacchi, qui devient son producteur.

Au fil des collaborations professionnelles, Jean-Jacques Debout écrit et compose pour elle des titres comme C’est bien Bernard le plus veinard et Une écharpe, une rose. Leur relation de travail se transforme ensuite en relation amoureuse : parents de deux enfants, Jean‑Paul et Clarisse, ils se marient le 25 février 1966. Le 25 février 2026, le couple fête donc ses noces de diamant.

Soixante ans de vie commune et une tournée pour célébrer une carrière

Sur son compte Instagram, la chanteuse a publié des clichés souvenirs et un message dans lequel elle évoque leur union : « 60 ans de mariage !! Je lui avais dit je n’aurai qu’un mari pour toute ma vie !! Et voilà !! Mais on ne rencontre pas un Jean-Jacques Debout à tous les coins de rue !!! La vie passe trop vite!!! » Chantal Goya, âgée de 83 ans selon les mentions reprises, a ainsi rendu hommage à plusieurs décennies de vie commune.

Le couple demeure très présent publiquement et l’auteur-compositeur-interprète reste aux côtés de la chanteuse lors de ses apparitions. Selon les éléments diffusés, Jean-Jacques Debout accompagne Chantal Goya dans ses déplacements et ses engagements artistiques, illustrant une longévité rare dans le monde du spectacle.

Sur le plan professionnel, Chantal Goya a lancé une nouvelle tournée le 11 octobre 2025, intitulée « 50 ans d’amour », conçue pour célébrer un demi-siècle de carrière. Cette série de concerts est destinée à retrouver son public sur scène, format qui lui est particulièrement familier et apprécié. Le prochain rendez-vous annoncé au palais des Congrès de Paris est programmé le 29 mars, avec deux représentations prévues — l’une à 14 heures et l’autre à 18 heures.

Les informations publiées par l’artiste et reprises dans la presse en ligne soulignent à la fois l’importance de cet anniversaire personnel et la continuité d’une activité artistique active pour Chantal Goya.