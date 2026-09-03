Coupe d’Allemagne : le Bayern vient à bout d’Osnabrück

Menés dès la 5e minute par le club de deuxième division, les Bavarois se sont imposés 4-1 grâce à un doublé de Harry Kane et se qualifient pour le deuxième tour de la DFB-Pokal.

Le Bayern Munich s’est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) en s’imposant 4-1 mercredi 2 septembre sur le terrain du VfL Osnabrück, pensionnaire de deuxième division, au terme d’un match où les Bavarois, tenants du titre, ont dû batailler après une entame manquée.

Les joueurs d’Osnabrück ont ouvert le score dès la 5e minute par Robin Meißner, surprenant les Bavarois. Harry Kane a égalisé à la 18e minute, avant que Tom Bischof ne donne l’avantage au Bayern six minutes plus tard, à la 24e minute.

Au retour des vestiaires, Michael Olise a creusé l’écart à la 73e minute, avant que Harry Kane n’inscrive son deuxième but du match sur penalty, à la 86e minute, portant le score final à 4-1.

Cette victoire intervient quelques jours après la démonstration du Bayern Munich contre Stuttgart (5-1) lors de son entrée en lice en Bundesliga, le 28 août, et confirme le bon début de saison des Bavarois, qui restent en course pour conserver leur titre en Coupe d’Allemagne.