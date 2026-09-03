Dani Ceballos revient au Betis pour trois ans

Le milieu de terrain espagnol, formé au club sévillan, s'engage librement avec le Real Betis jusqu'en 2029, après neuf saisons passées au Real Madrid.

Le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos s’est engagé pour trois saisons avec le Real Betis Séville, a annoncé le club andalou mercredi 2 septembre, dernier jour du mercato estival en Espagne. Âgé de 30 ans, le joueur arrive libre, son contrat avec le Real Madrid ayant expiré à l’issue de la saison précédente.

Ceballos retrouve le club qui l’a formé et où il avait fait ses débuts en Liga en 2014, avant de rejoindre le Real Madrid en 2017. Il est désormais lié au Betis jusqu’en juin 2029.

Le club sévillan avait déjà tenté à plusieurs reprises de rapatrier son ancien joueur lors des précédents mercatos, sans y parvenir. Les deux parties sont finalement parvenues à un accord dans les dernières heures du marché des transferts.

Pendant ses neuf saisons passées au Real Madrid, Dani Ceballos a remporté à trois reprises la Ligue des champions (2018, 2022, 2024), ainsi que deux titres de champion d’Espagne. Il retrouve désormais le club où il a fait ses débuts professionnels.