« C’est très dur pour moi… », Anthony Joshua revient sur son tragique accident à Lagos

L’ancien champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua, a exprimé sa profonde émotion après la mort de son entraîneur personnel et de son préparateur physique dans un accident survenu sur l’autoroute Lagos-Ibadan.

L’ancien champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua, est sorti du silence après la disparition tragique de deux proches, emportés dans un accident de la route survenu au Nigeria. Début janvier, le véhicule dans lequel se trouvait le boxeur britannique d’origine nigériane a percuté un camion immobilisé sur l’autoroute Lagos-Ibadan. Le drame a coûté la vie à son entraîneur personnel, Kevin Latif Ayodele, ainsi qu’à son préparateur physique, Sina Ghami.

Dans un message publié ce jeudi sur sa page Facebook officielle, Anthony Joshua a confié la douleur provoquée par cette perte brutale. Le champion a toutefois souligné que l’épreuve était encore plus lourde à porter pour les familles des victimes. « Merci pour tout l’amour et l’attention que vous avez témoignés à mes frères. Je ne réalisais même pas à quel point ils étaient exceptionnels , a écrit Joshua. Nous plaisantions ensemble, sans que je sache que Dieu m’avait placé aux côtés de grands hommes. »

Visiblement affecté, le boxeur a conclu par un message de compassion : « C’est très difficile pour moi, mais je sais que c’est encore plus douloureux pour leurs parents. Je reste fort mentalement et je crois que Dieu connaît leurs cœurs. Que Dieu ait pitié de mes frères. » Un témoignage poignant, à l’image du choc provoqué par cette tragédie dans le monde du sport.