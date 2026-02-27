César 2026: l’Attachement de Carine Tardieu élu meilleur film, Léa Drucker meilleure actrice, Laurent Lafitte meilleur acteur

Jeudi 26 février 2026, la cérémonie des César a sacré « L’Attachement » comme meilleur film. Porté par la réalisatrice Carine Tardieu, le long-métrage raconte la rencontre particulière d’une femme avec les enfants du voisin, veuf, et a convaincu le jury par sa sensibilité.

En montant sur scène pour récupérer la statuette, Carine Tardieu, âgée de 52 ans, a expliqué que son œuvre s’intéresse avant tout aux liens qui unissent les individus et aux fractures que la société d’aujourd’hui tend à creuser entre eux.

La victoire de « L’Attachement » marque une étape importante pour la réalisatrice et pour l’équipe du film, saluée pour son ton humain et sa capacité à traiter de thèmes contemporains sans emphase.

La soirée a également distingué plusieurs performances d’acteurs qui ont marqué l’année cinématographique.

Palmarès des principaux lauréats

Léa Drucker a été honorée du César de la meilleure actrice pour son interprétation dans « Dossier 137 », rôle qui lui a valu les faveurs de l’Académie pour la justesse et la force émotionnelle de son jeu.

Le César du meilleur acteur a été attribué à Laurent Lafitte pour son interprétation dans « La femme la plus riche du monde ». Sa prestation, inspirée du photographe François‑Marie Banier, se détache dans une comédie qui revisite l’affaire Bettencourt avec un ton satirique.