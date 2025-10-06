Centrafrique : une figure de l’opposition interpellée à l’aéroport de Bangui

À peine rentré en Centrafrique, Dominique Désiré Erenon, figure de l’opposition et président du parti Marche pour la Démocratie et le Salut du Peuple (MDSP), a été arrêté le vendredi 3 octobre à son arrivée à l’aéroport international de Bangui.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Exilé en France depuis 2022, cet ancien expert constitutionnaliste auprès de l’Union africaine s’était fait connaître pour son opposition à la réforme de la Constitution de 2016. Son parti affirme qu’il avait quitté le pays après avoir échappé à une tentative d’enlèvement. Son arrestation, aussitôt son retour, soulève de nombreuses interrogations dans le pays.

Selon RFI, Dominique Désiré Erenon avait choisi de rentrer afin de reprendre ses fonctions d’enseignant en droit public à l’université de Bangui, tout en poursuivant son engagement politique au sein de l’opposition. À son arrivée, il a été immédiatement interpellé par les forces de sécurité puis transféré à l’Office central de répression du banditisme, avant d’être placé en garde à vue à la Section de recherche et d’investigation (SRI).

Une source proche de la SRI indique que sa détention se déroule « dans de bonnes conditions », sans incident signalé. L’opposant devrait être entendu le lundi 6 octobre par le procureur de la République, selon son entourage.

Pour l’heure, les raisons officielles de son arrestation ainsi que les charges retenues contre lui n’ont pas été communiquées.