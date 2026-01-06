CENA: la formation des agents électoraux lancée ce mardi à Cotonou

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé ce mardi à Cotonou, une session de formation à l’intention des agents appelés à intervenir lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

Cette étape préparatoire vise à renforcer les compétences techniques et organisationnelles des personnels en charge du bon déroulement du scrutin.

La cérémonie d’ouverture des travaux s’est tenue au siège de l’institution, en présence des responsables de la CENA et des formateurs désignés pour encadrer cette activité.

Elle a été marquée par la présentation des objectifs de la formation, axés sur une meilleure maîtrise des procédures électorales et des outils de gestion du processus.

Au cours de la première journée, les participants ont été familiarisés avec plusieurs modules clés, notamment les rôles et responsabilités des agents électoraux, les différents types de documents à utiliser, ainsi que les règles de conduite à observer sur le terrain.

Une attention particulière a été portée sur les infractions électorales et leurs sanctions, afin d’assurer une application rigoureuse du cadre légal tout au long des opérations.

Les travaux ont également donné lieu à des échanges entre les formateurs et les stagiaires, permettant à ces derniers d’approfondir leur compréhension des textes et des pratiques qui régiront les différentes phases du processus électoral.

L’objectif affiché est de doter chaque agent des connaissances nécessaires pour conduire efficacement ses missions dans les bureaux et centres de vote.

La formation se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2026, date à laquelle les participants auront achevé l’ensemble des modules programmés. La CENA entend, à travers cette initiative, garantir un niveau élevé de professionnalisme et de rigueur chez les acteurs chargés de l’administration des scrutins, afin de renforcer la transparence et la crédibilité des élections à venir.