Celtiis Open Day: les médias découvrent l’envers du décor technologique du premier opérateur global

À travers le programme exclusif baptisé « Celtiis Open Day Médias », la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) a convié les professionnels des médias à une immersion totale dans son univers technologique le jeudi 17 juillet 2025. L’objectif est de leur faire découvrir les infrastructures stratégiques, l’envers du décor, échanger sans filtre avec les équipes et démontrer la fiabilité de ses services dans un environnement ultra-connecté en constante mutation.

Dès l’accueil, le ton est donné aux professionnels des médias. Ce n’est pas une conférence de presse, ni une opération de communication classique. C’est une invitation à voyager au cœur de l’ADN de Celtiis Bénin, comprendre ce qu’il fait, comment il le fait et surtout pourquoi il le fait.

bâtir la confiance, déconstruire les idées reçues, valoriser la souveraineté technologique du Bénin.

La première étape de cette plongée dans l’univers Celtiis mène les visiteurs au GNOC, le Centre national de supervision des réseaux. Piloté en partenariat avec le géant technologique Huawei, le GNOC est le cerveau du réseau mobile national.

Depuis ce centre, les équipes détectent les incidents, surveillent en temps réel l’état des équipements sur tout le territoire, assurent la maintenance préventive et corrective, et garantissent la continuité du service. Plus de 4 000 actions préventives sont ainsi enregistrées chaque mois.

« Le GNOC est conçu pour assurer une supervision intelligente et une intervention rapide. La qualité de notre réseau passe par cette rigueur opérationnelle », explique Alain Koïzon, directeur Réseau et Plateforme de Service à la SBIN.

Du fond des océans au sommet des pylônes

Le second site visité n’est autre que la station d’atterrissement du câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) à Fidjrossè. Cette infrastructure stratégique relie l’Europe à l’Afrique de l’Ouest et constitue la principale porte d’entrée d’internet au Bénin. Les journalistes découvrent le rôle clé de cette installation dans l’acheminement des flux numériques.

« Notre mission ici est d’assurer la disponibilité et la stabilité des équipements. En cas de panne, c’est toute la connectivité internationale qui est menacée. », a expliqué Yves Bachioumba, responsable du site.

Des explications détaillées sont fournies sur la maintenance, les délais d’intervention en cas d’incident en mer, les redondances prévues pour garantir la résilience du réseau et surtout la protection des données personnelles. Une manière de rappeler que derrière chaque message WhatsApp ou vidéo YouTube, se cache une chaîne logistique complexe et hautement technique.

En marge des visites, des échanges enrichissants se tiennent avec les ingénieurs et responsables techniques de Celtiis. Dans une ambiance conviviale mais studieuse, les participants s’informent sur la cybersécurité, la gestion des données, les algorithmes de supervision, et les plans d’extension du réseau sur tout le territoire national. Pour Celtiis Bénin, « aucun Béninois ne doit être laissé sans couverture ».

Un rendez-vous de pédagogie et de confiance

Le Celtiis Open Day Médias se clôture par un dîner de réseautage dans une atmosphère détendue. Une manière d’humaniser encore davantage la relation entre l’opérateur et les professionnels des médias, souvent critiques mais désormais mieux outillés pour comprendre les réalités du terrain.

« Quand on est arrivé sur le marché, on a analysé le positionnement des différents acteurs du marché. On a analysé la réglementation. Quelles étaient les plages réservées par la réglementation pour permettre à un autre opérateur de se mouvoir. On a analysé les besoins du client et on s’est rendu compte que les Béninois ne consommaient pas assez de télécommunications. Et la raison fondamentale, c’était que le tarif était excessivement cher. », a rappelé Omar Gueye Ndiaye, Directeur général de la SBIN SA.

Selon lui, quand on compare avec la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la minute de communication coutait beaucoup plus cher pour les Béninois.

« Et en plus, les gens achetaient de la data pour faire de l’envoi. On a analysé l’ensemble de ces besoins et on a dit que les Béninois avaient besoin d’appeler, de rester connectés et n’avaient pas forcément les moyens d’acheter la communication très chère. Les deux acteurs qui étaient sur le marché avaient un positionnement qui ne permettait pas d’augmenter le volume de trafic, ni d’augmenter l’activité du secteur. On s’est positionné en permettant, avec des offres voix assez agressives, on a démocratisé l’accès aux béninois », a-t-il rassuré.

« Nous savons le rôle essentiel des journalistes. Vous interrogez, vous informez, vous alertez. Nous vous avons ouvert nos portes pour que vous puissiez demain parler en connaissance de cause », a déclaré Omar Gueye Ndiaye.

« Et malgré cette générosité, nous créons de la valeur, une marge positive qui nous permet de continuer à investir. Ça veut dire qu’il est possible, au Bénin, d’investir, de rentabiliser les investissements et de satisfaire les besoins de clients en communication », a-t-il ajouté. C’est pourquoi, il invite chaque béninois à adopter les offres de Celtiis, à savoir Celtiis Business, Celtiis Cash, Celtiis Home, etc.

« Aujourd’hui, nous sommes un opérateur qui compte dans le domaine du mobile parce que nous avons des offres qui sont privilégiées par nos clients et nous leur offrons une excellente qualité de service », a réitéré Omar Gueye Ndiaye.

Le Directeur général de Celtiis SA a également invité les participants à poursuivre le dialogue au-delà de cet événement tout en gardant à l’esprit l’ultime volonté de la SBIN SA.

Celle de bâtir un écosystème numérique souverain, résilient et inclusif, qui place le Bénin parmi les champions africains de la transformation digitale d’ici à 2026.

Celtiis a également profité de cette rencontre pour annoncer le lancement imminent du Club Presse Celtiis, prévu pour novembre 2025. Ce nouveau cadre d’échange, exclusivement réservé aux journalistes détenteurs de la carte presse de Celtiis. Bénin, ambitionne de renforcer les liens entre l’opérateur et les professionnels des médias.

Il favorisera un accès régulier à l’information stratégique, encouragera le dialogue direct avec les experts de Celtiis et stimulera les collaborations autour d’initiatives citoyennes communes.