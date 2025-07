« Ce n’est pas le moment de me harceler au risque d’avoir ma mort sur votre conscience », Eunice Zunon

La web humoriste et chroniqueuse ivoirienne Eunice Zunon a publié ce mardi 15 juillet 2025 un message alarmant sur sa page Facebook. Dans son message, elle exprime un profond mal-être et met en garde contre le harcèlement qu’elle subit en ligne

« Ces temps-ci je ne vais absolument pas bien du tout. Svp ce n’est pas le moment de me harceler au risque d’avoir ma mort sur votre conscience », C’est par ces mots poignants qu’Eunice Zunon, figure bien connue de la scène web ivoirienne, s’est adressée à ses abonnés sur Facebook.

L’artiste, suivie par des milliers d’internautes, semble traverser une période de détresse psychologique profonde, ce qui a immédiatement suscité des vagues d’inquiétude et de soutien sur les réseaux sociau

Connue pour son humour tranchant et son franc-parler, Eunice Zunon de son nom complet Zunon Eunice Christiane Justine — a conquis le public ivoirien et africain avec ses vidéos virales et ses interventions médiatiques.

En quelques heures, la publication a été massivement partagée, commentée et relayée. De nombreux internautes, fans et confrères du milieu artistique ont réagi en exprimant leur solidarité et en appelant au respect de sa vie privée. Certains rappellent qu’en dépit de la célébrité, la santé mentale des personnalités publiques reste souvent négligée.