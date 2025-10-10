CDM U20: les affiches des quarts de finale, le Maroc dernier représentant africain

Les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde U20 de la FIFA sont désormais connues, à l’issue des derniers huitièmes de finale disputés jeudi et dans la nuit de vendredi.

Le Maroc s’est qualifié pour les quarts en venant à bout de la Corée du Sud (2-1). Les Lionceaux de l’Atlas deviennent ainsi le dernier représentant africain encore en lice dans la compétition.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud, également présents en huitièmes, ont pour leur part quitté le tournoi. Les Flying Eagles ont lourdement chuté face à l’Argentine (4-0), tandis que les Amajita se sont inclinés 3-1 contre la Colombie. Les quarts de finale se joueront samedi, dimanche et lundi.

Le programme des quarts de finale :