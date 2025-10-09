CDM 2026 (Q):  l’Egypte qualifiée, le Ghana y est presque, tous les résultats du mercredi

Large vainqueur de la République centrafricaine (5-0), le Ghana a fait un grand pas vers la Coupe du monde 2026. Les Black Stars n’ont plus besoin que d’un point lors de la dernière journée pour valider leur qualification, tandis que l’Égypte a déjà composté son billet grâce à un succès face à Djibouti.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Les Black Stars ont fait un pas décisif vers la Coupe du monde 2026 en écrasant la République centrafricaine 5-0, mercredi soir. Une victoire nette et maîtrisée qui les place aux portes du grand rendez-vous planétaire. Portés par un collectif retrouvé, les hommes d’Otto Addo ont déroulé à Kumasi face à une équipe visiblement limitée.

Mohammed Salisu a ouvert le score à la 20e minute, reprenant de la tête un corner parfaitement frappé par Mohammed Kudus. Au retour des vestiaires, Thomas Partey a doublé la mise avant qu’Alexander Djiku, Jordan Ayew et Kamaldeen Sulemana n’aggravent la marque, scellant une victoire éclatante.

Grâce à ce succès, les Black Stars conservent la tête du groupe I avec trois points d’avance sur Madagascar et une différence de buts largement favorable. Un simple match nul lors de la dernière journée leur suffira pour décrocher leur billet pour le Mondial 2026.

Dans le même temps, l’Égypte a validé son ticket pour la compétition. Les Pharaons se sont imposés 3-0 face à Djibouti, avec un doublé de Mohamed Salah. Avec cinq points d’avance sur le Burkina Faso, victorieux de la Sierra Leone (1-0), les Égyptiens sont déjà assurés de participer au grand rendez-vous de l’été prochain.

Tous les résultats des matchs disputés mercredi:

Groupe A :

À lire aussi : Cristiano Ronaldo, premier milliardaire de l’histoire du football

Djibouti 0 – 3 Egypte : Adel (8e), Salah (14e, 84e)

Sierra Leone 0 – 1 Burkina Faso : Zougrana (43e)

Groupe I :

À lire aussi : Inter Miami: après Sergio Busquets, Jordi Alba annonce sa retraite sportive

Centrafrique 0 – 5 Ghana : Salisu (21e), Partey (52e), Djiku (69), Ayew (72e), Sulemana (87e)

Comores 1 – 2 Madagascar : Said (82) ; Couturier (11e), Raheriniaina (73e)

Tchad 0 – 2 Mali : Doumbia (19e, 74e)