CDM 2026 (Q): Cristiano Ronaldo égale le record de buts de Carlos Ruiz

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Cristiano Ronaldo célèbre son but avec le Portugal
Cristiano Ronaldo célèbre son but avec le Portugal@google
. .

Buteur face à la Hongrie (3-2) mardi, Cristiano Ronaldo a égalé le record de 39 buts du Guatémaltèque Carlos Ruiz lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire. Mardi soir, le capitaine du Portugal a inscrit son 39ᵉ but en éliminatoires de Coupe du monde, égalant ainsi le record détenu par le Guatémaltèque Carlos Ruiz.

L’attaquant d’Al-Nassr a marqué sur penalty lors de la victoire 3-2 de la Seleção face à la Hongrie, à la Puskas Arena de Budapest. Un succès acquis en fin de match grâce à une réalisation de João Cancelo à la 86ᵉ minute.

Avec ce but, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United se retrouve désormais à une seule unité de devenir, seul, le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde.

Il lui reste encore quatre matches à disputer dans ces éliminatoires du Mondial 2026 : deux contre l’Irlande, un nouveau face à la Hongrie et un dernier contre l’Arménie.

