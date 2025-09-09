CDM 2026 (Q): Bénin vs Lesotho, Afrique du Sud vs Nigeria, le programme de ce mardi

Plusieurs rencontres sont au programme ce mardi à travers l’Afrique, comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Découvrez les affiches du jour.

La huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’achève ce mardi avec plusieurs rencontres à travers l’Afrique. Pas moins de 15 matchs sont au programme dont le choc Nigeria – Afrique du Sud.

Leaders de la poule C, les Bafana Bafana visent la victoire pour se rapprocher de la qualification pour la phase finale. En face, les Super Eagles doivent prendre les trois points de la partie pour continuer à espérer arracher leur ticket pour la phase finale.

Autre rencontre de cette poule, le duel entre le Bénin et le Lesotho. Dauphins des Sud-africains, les Guépards n’ont pas droit à l’erreur face aux Likuenas, déjà éliminés.

Le programme du jour (heure en (GMT):

13h00 : Kenya – Seychelles

13h00 : Namibie – Sao Tomé-et-Principe

13h00 : Sierra Leone – Ethiopie

13h00 : Tanzanie – Niger

13h00 : Zimbabwe – Rwanda

16h00 : Afrique du Sud – Nigeria

16h00 : Burkina Faso – Egypte

16h00 : Cap-Vert – Cameroun

16h00 : RD Congo – Sénégal

16h00 : Togo – Soudan

19h00 : Angola – Ile Maurice

19h00 : Bénin – Lesotho

19h00 : Gabon – Côte d’Ivoire

19h00 : Gambie – Burundi

19h00 : Mauritanie – Soudan du Sud