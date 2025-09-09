PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

CDM 2026 (Q): Bénin vs Lesotho, Afrique du Sud vs Nigeria, le programme de ce mardi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml CDM 2026 (Q): Bénin vs Lesotho, Afrique du Sud vs Nigeria, le programme de ce mardi
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
-Publicité-
. .

Plusieurs rencontres sont au programme ce mardi à travers l’Afrique, comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Découvrez les affiches du jour.

La huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’achève ce mardi avec plusieurs rencontres à travers l’Afrique. Pas moins de 15 matchs sont au programme dont le choc Nigeria – Afrique du Sud.

Leaders de la poule C, les Bafana Bafana visent la victoire pour se rapprocher de la qualification pour la phase finale. En face, les Super Eagles doivent prendre les trois points de la partie pour continuer à espérer arracher leur ticket pour la phase finale.

Autre rencontre de cette poule, le duel entre le Bénin et le Lesotho. Dauphins des Sud-africains, les Guépards n’ont pas droit à l’erreur face aux Likuenas, déjà éliminés.

Le programme du jour (heure en (GMT):

13h00 : Kenya – Seychelles

- Publicité-

13h00 : Namibie – Sao Tomé-et-Principe

13h00 : Sierra Leone – Ethiopie

13h00 : Tanzanie – Niger

- Advertisement -

13h00 : Zimbabwe – Rwanda

16h00 : Afrique du Sud – Nigeria

16h00 : Burkina Faso – Egypte

16h00 : Cap-Vert – Cameroun

16h00 : RD Congo – Sénégal

16h00 : Togo – Soudan

19h00 : Angola – Ile Maurice

19h00 : Bénin – Lesotho

19h00 : Gabon – Côte d’Ivoire

19h00 : Gambie – Burundi

19h00 : Mauritanie – Soudan du Sud

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Lesotho: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): après le Bénin, le Nigeria presse la FIFA de trancher sur le cas de l’Afrique du Sud

Guinée équatoriale

CDM 2026 (Q): la Tunisie qualifiée pour la phase finale

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): l’Afrique du Sud s’attend à un match difficile face au Nigeria

Sénégal

Nicolas Jackson: «Aucun regret d’avoir quitté Chelsea»

Algérie

CDM 2026 (Q): Guinée – Algérie, Ghana – Mali, le programme de ce lundi

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé refuse de soutenir Lamine Yamal

Lesotho

CDM 2026 (Q): Lesotho, Togo, Congo…, les pays déjà éliminés

Bénin

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle la FIFA et la CAF sur le cas de l’Afrique du Sud

Nigeria

Mondial 2026 (Q): le Nigeria s’offre le Rwanda et met la pression sur le Bénin

VOIR TOUS LES FLASHS