Carney : le Canada reprendra les négociations commerciales dès que les Américains seront prêts

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré vendredi 24 octobre être prêt à reprendre les négociations commerciales avec les États-Unis, rompues de manière abrupte par le président Donald Trump, « dès que les Américains sont prêts ». S’exprimant avant de s’envoler pour l’Asie, M. Carney n’a pas évoqué explicitement le revirement de Donald Trump, mais a souligné que les discussions bilatérales avaient révélé des « progrès […] et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts ».

